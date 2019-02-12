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(Görüntülü) Rehabilitasyon merkezi servisi kaza yaptı 6'sı öğrenci, 8 yaralı

Antalya'da, bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencileri taşıyan öğrenci servisi minibüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada, 6'sı engelli öğrenci olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi...

Antalya'da, bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencileri taşıyan öğrenci servisi minibüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada, 6'sı engelli öğrenci olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir rehabilitasyon merkezinde eğitim- öğretim gören öğrencileri taşıyan Muhammet Lecen yönetimindeki 07 C 1438 plakalı öğrenci servis minibüsü, Eyüp Sultan Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta, Şakir Yagbaz'ın kullandığı 07 ADB 114 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yan yatan servisteki 6 öğrenci ile sürücü Muhammet Lecen ve hostes çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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