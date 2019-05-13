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(Görüntülü) Ramazanın vazgeçilmez tatlısı; kadayıf dolması

OSMANLI döneminde padişah sofralarının tatlısı olan Erzurum yöresine has kadayıf dolması, ramazan sofralarını da süslüyor. Ramazanın gelmesi ile birlikte, kadayıf üretim ve tatlı yapım yerlerinde yoğun çalışma yapılıyor. Erzurum'da...

OSMANLI döneminde padişah sofralarının tatlısı olan Erzurum yöresine has kadayıf dolması, ramazan sofralarını da süslüyor. Ramazanın gelmesi ile birlikte, kadayıf üretim ve tatlı yapım yerlerinde yoğun çalışma yapılıyor. Erzurum'da çeyrek asır öncesine kadar evlerde kadınların yaptığı kadayıf dolmasını, mutfaktan çıkarıp yılın 365 günü Türkiye'nin her tarafına satmaya başlayan Muammer Tanhaş, ramazan ayı ile birlikte işlerin 3 kat arttığını söyledi. Tanhaş, enerji verdiği ve tok tuttuğunu söylediği kadayıf dolması tatlısını, Türkiye'nin dört tarafına internet üzerinden sipariş üzerine kargo ile gönderiyor. Ramazanda Erzurum'da bir ay boyunca yaklaşık 6 ton kadayıf tüketildiğini belirten Tanhaş, "Bu tatlıyı Osmanlı döneminde sultanlar tüketirmiş, asırlardır yaşatılan bir gelenek. Tamamen Erzurum'a has bir tatlı. Kadayıf dolması tatlısı iftar sofrasının olmazsa olmazıdır. Erzurum'da ramazan ayında yoksul, zengin demeden her evde mutlaka tatlı olarak kadayıf dolması vardır" diye konuştu. Kadayıf dolması tatlısının ağır olmadığını, insanı rahatsız etmediğini ve damaklarda bıraktığı tatla Türkiye'nin dört bir tarafına kargo ile gönderdiklerini anlatan Tanhaş, kadayıf dolmasının buzdolabına konulmadan 10 gün bekletilebileceğini söyledi. Tanhaş, bu tatlının yapılışını ise şöyle anlattı: "Çiğ kadayıfın içine cevizi koyarak dolma gibi sarıyor ve yumurta sarısına batırıyoruz. Sonra tereyağında kızartıyor ve balın içine atıyoruz."

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