(Görüntülü) Ramazan davulcuları manilerle vatandaşı sigarayı bırakmaya çağırdı

BURDUR'da ramazan davulcuları, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü için sahur vakti söyledikleri manilerle halkı sigarayı bırakmaya davet etti.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında kentteki Ramazan davulcuları sahur vakti söyledikleri manilerle halkı sigara bırakmaya davet etti. Davulcular dolaştıkları mahalle aralarında sigarayı bırakma temalı çeşitli maniler söyledi. Aralarında Çeltikçi ilçesi Kuzköy'de yıllardır Ramazan ayında mahalleliyi davuluyla sahura kaldıran Ayşe Alkan'ın da bulunduğu davulcular manilerinde kullanıcıları sigarayı bırakmalarını teşvik etmeye çalıştı.Davulcular vatandaşlara şu manileri söyledi:Bozma ağzının tadını, içme şu sigarayıHer nefeste hastalık var, içme, bırak sigarayı





Davuluma kuvvet gerek, orucu suyla açmak gerek



Ramazan fırsat bize, sigarayı bırakmak gerek





Bereket geldi sofralara, paylaşmak güzeldir dostlarla



Bozma bu güzelliği, yemekten sonra yakma sigara





Orucunu aç da gel, sahurunu yap da gel



Kulağını aç da gel, sigarayı bırak da gel





Hoş geldin ya şehr-i Ramazan, şükürler olsun ey yaradan



Sigaradan kurtulmak için, çok güzel fırsat Ramazan