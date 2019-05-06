Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() RAMAZAN ayının gelmesi ile birlikte Ramazan davulcuları da işbaşı yaptı. Ramazan ayının renkli görüntülerinden olan davulcular, sahur vaktinde mesaiye başladı. Davulcular maniler eşliğinde sokak soka dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.
(Görüntülü) Ramazan davulcuları görev başında
Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() RAMAZAN ayının gelmesi ile birlikte Ramazan davulcuları da işbaşı yaptı. Ramazan ayının renkli görüntülerinden olan davulcular, sahur vaktinde mesaiye başladı. Davulcular maniler eşliğinde sokak soka dolaşarak...
06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:51
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