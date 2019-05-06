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(Görüntülü) Ramazan davulcuları görev başında

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() RAMAZAN ayının gelmesi ile birlikte Ramazan davulcuları da işbaşı yaptı. Ramazan ayının renkli görüntülerinden olan davulcular, sahur vaktinde mesaiye başladı. Davulcular maniler eşliğinde sokak soka dolaşarak...

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() RAMAZAN ayının gelmesi ile birlikte Ramazan davulcuları da işbaşı yaptı. Ramazan ayının renkli görüntülerinden olan davulcular, sahur vaktinde mesaiye başladı. Davulcular maniler eşliğinde sokak soka dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.

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