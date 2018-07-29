(Görüntülü) Rahip Brunson için dua ettiler

İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken adli kontrolle ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, İzmir Alsancak'taki Diriliş Kilisesi'nde pazar günleri yapılan ibadete katılarak eşi için dua etti. Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, sabah saatlerinde eşinin tutuklanmadan önce görev yaptığı Diriliş Kilisesi'ne geldi. Pazar günleri 11.30 ile 13.30 arasında yapılan ibadete katılan Norine Brunson, yaklaşık 4 saat kilisede kaldı. Norine Brunson ve Diriliş Kilisesi'nde ibadete katılanlar rahip Andrew Craig Brunson için dua etti. İbadette Türkiye için de iyi dileklerde bulunuldu. Görüntü alınmasını istemeyen Norine Brunson, saat 15.30 sıralarında kiliseden ayrıldı. Brunson, alışveriş yaptıktan sonra Alsancak'taki evine döndü. DAVA SÜRECİ FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemekle suçlanan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, 'Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davaya bakan İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu olarak yargılanan Brunson hakkında, adli kontrolle 'ev hapsi'ne alınması kararı verdi. Brunson, geçen 25 Temmuz Çarşamba günü İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden alınarak, İzmir'in Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine getirildi. Brunson'a elektronik kelepçe de takıldı.