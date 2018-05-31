ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Türk bayraklı bir gemide rahatsızlanan bir personelin helikopter ile kurtarılma görüntülerini yayınladı Görüntüler TSK'nın sosyal medya hesabında "Bulgaristan’ın Varna Limanı’ndan 85 km. açıkta bulunan Türk bayraklı İnce Anadolu isimli ticari gemide rahatsızlanan bir personel, K.K.K.lığına ait arama kurtarma helikopteri ile tahliye edilerek İstanbul'a getirilmiştir." mesajı ile yayınlandı.
(Görüntülü) Rahatsızlanan gemi personelini TSK helikopteri kurtardı
ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Türk bayraklı bir gemide rahatsızlanan bir personelin helikopter ile kurtarılma görüntülerini yayınladı Görüntüler TSK'nın sosyal medya hesabında "Bulgaristan’ın Varna Limanı’ndan...
31 Mayıs 2018 Perşembe 09:47
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.