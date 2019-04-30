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(Görüntülü) PTT aracının motoruna giren kediyi çalışanlar çıkardı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, PTT aracının motor bölümüne giren yavru kedi, çalışanlar tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kargo dağıtımına çıkmak için hazırlık yapan PTT aracının...

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, PTT aracının motor bölümüne giren yavru kedi, çalışanlar tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kargo dağıtımına çıkmak için hazırlık yapan PTT aracının sürücüsü, motor bölümünden kedi sesi duydu. Araçtan inen sürücü, motor bölümüne sıkışmış yavru kediyi fark etti. Kediyi çıkarmaya çalışan PTT çalışanları, aracı kiriko ile kaldırdı. Bir çalışan, aracın altına girerek yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Bir anda sıkıştığı yerden kurtulan yavru kedi kaçarak, başka bir aracın motor bölümüne girdi. Burada bir süre bekleyen kedi, daha sonra aracın motorundan çıkarak gözden kayboldu.

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