(Görüntülü) Protokol üyeleri, alkol simülatör gözlüğü takıp penaltı atışı yaptı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, 'Karayolu Trafik Haftası' kapsamında 200 öğrenciye, bisiklet kaskı dağıtıldı. Protokol üyelerinin, alkol simülatör gözlüğü takıp, penaltı atışı yapması ise renkli görüntüler oluşturdu. 'Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri, Denizli Valiliği'nden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na bilgilendirici stantlar açtı. Stantlarda trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Denizli Valisi Hasan Karahan, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlut Demir ve çok sayıda öğrenci etkinliğe katıldı. Protokol üyeleri, stantları gezerek, görevlilerden bilgi aldı. Öğrencilere ise kitap ve bilgilendirici broşürler verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı standında, alkol simülatör gözlüğü takan protokol üyeleri ve kent sakinleri, düz çizgide yürümeye çalıştı. Protokol üyelerinin gözlükle penaltı atışı yapmakta zorlandığı anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliklere katılan 200 öğrenciye, kask hediye edildi. Vali Hasan Karahan, çocuklara trafikte dikkatli hareket etmeleri gerektiğini belirterek, kasksız bisiklet kullanmamaları konusunda uyardı.