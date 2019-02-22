(Görüntülü) Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: ABD'nin gizli ajandası var

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, () -CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "ABD Suriye'den çekilmeyecek. Gizli bir ajandası var ve bunu Türkiye ile paylaşmıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Trump'ın önerdiği güvenli bölgenin PKK mensuplarını koruduğu için kabul edilemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Caşın, ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini ve gizli bir ajandası olduğunu belirtti. Türkiye'nin Fırat?ın doğusuna güvenli bölge harekatıyapacağını aktaran Prof. Dr. Caşın, demokratik ve güçlü bir Suriye için orta vadede Esad ile yakınlaşma olabileceğinin altını çizdi.

Güvenli bölgenin olmazsa olmaz olduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan güvenli bölge formülünün en kısa zamanda uygulamaya başlanacağını ve Suriyeli mültecilerin dönüşündeki en pratik yolun bu olduğunu vurguladı. Trump'ın istediği güvenli bölgeyi kabul edersek YPG/PKK'lı teröristler Amerikalı askerler tarafından korunmuş olacak, biz bunu istemiyoruz. Türkiye PKK'nın bölgeden çıkmasını istiyor. Eğer biz bu tuzağa düşersek, ABD'nin istediği tampon bölgeyi kabul edersek bölgede PKK istediği gibi at oynatacak. Buradaki 30 bin TIR'lık silahlar ne olacak,toparlanmaları gerekiyor. ABD askerleri çekildikten sonra bölgede kim olacak, bu mesele de çok önemli" dedi.

ABD'NİN GİZLİ AJANDASI VAR, TÜRKİYE İLE PAYLAŞMIYOR

ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Caşın, "Washington?un bazı müttefik askerlerini güvenli bölgeye davetinin, Suriye ve Irak?tan geri çekilme açıklamalarının aslında taktiksel oyalama maksatlı dolduğunu düşünüyorum. Buradan şunu anlıyoruz ABD'nin gizli bir ajandası var ve bunu Türkiye ile paylaşmıyor. Türkiye'de bunu kabul etmiyor" diye konuştu.

SURİYE OPERASYONU YAPILACAK

Türkiye'nin bölgede var olan PKK'yı yok etmedikçe huzur bulmayacağını belirten Prof. Dr. Caşın, "Türkiye askeri hareket yapacak ve şu anda sınırda 75 bin Türk askeri bekliyor. Bu operasyonu yapmakta Türkiye kararlı çünkü yapmadığımız takdirde bölgede terör tekrar canlanacaktır. Bütün dünya şunu bilsin, Türkiye burada PKK terör örgütünü yok etmedikçe istikrarlı bir huzur bulamayacaktır. Benim tahminim Rusya'nın siyasi ve askeri desteğiyle Türkiye bu operasyonu yapacaktır. Rusya destek vermese bile Türkiye egemen bir devlet olarak sınırlarını tehdit eden terör örgütüne karşı meşru müdafaa hakkını kullanmak durumundadır, bu bir beka meselesidir " ifadelerini kullandı.

"ORTA VADEDE ESAD İLE YAKINLAŞMA OLABİLİR"

Türkiye'nin Suriye'de çözüm olması için elinden geleni yaptığını söyleyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Şam?ın tutumuna bağlı olarak Adana Mutabakatı?nın yeni politikanın sahadaki hukuken meşru ilk adımı olabileceğini ancak Şam?ın Halep veya İdlip?e karşı askeri harekattan mutlaka geri adım atması gerektiğini düşünüyorum.Türkiye'nin diğer devletlerden farklı olarak Suriye'nin toprağında gözü yok, güçlü, demokratik, hür bir Suriye istiyor. Bunun için belki Esad rejimiyle birtakım yakınlaşmalar olabilir. Böyle bir yakınlaşma ben orta vadede bekliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun mesajlarını verdi. Tabi Şam rejimiyle yakınlaşma geçmişte işledikleri savaş suçlarının kabulü manasına gelmez. Türkiye'nin duruşu bellidir ve rotasını değiştirmemiştir. Suriye'de anayasa çerçevesinde yapılan seçimden sonra Türkiye ile iki komşu devlet olarak yeniden ilişkilerini normalleştirme sürecine geçecektir.?? dedi.