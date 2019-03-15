Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için...
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...

(Görüntülü) Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL, () İSTANBUL'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden Eski Avrupa Birliği Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim...

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL, () İSTANBUL'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden Eski Avrupa Birliği Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.


 

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da aralarında bulunduğu isimler katılıyor. Cenaze töreninde Dedeoğlu'nun eşi Basri Dedeoğlu, kızı İlayda, oğlu Efe ile birlikte Kayınvalidesi Neriman Dedeoğlu ve kardeşi Ali Gümüş taziyeleri kabul ediyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328