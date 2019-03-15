(Görüntülü) Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi (3)

FURKAN'I, 3 BİN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI







Polonya'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman'ın(21) cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak, baba evinin önüne getirildi. Üniversiteli genç için helallik alındığı sırada anne Ayşegül Kocaman, ''Yavrum cennet kuşum'' diyerek, feryat etti. Kocaman'ın cenazesi daha sonra Külahçı Camii'ne getirildi.







Burada düzenlenen cenaze törenine kentte bulunan Sağlık Bakanı Murat Koca, Vali Cüneyit Orhan Toprak ile milletvekilleri ve aile yakınları katıldı. Kocaman'ın okul arkadaşlarının da hazır bulunduğu cenazeye katılanların sayısı yaklaşık 3 bini bulunca cami avlusu doldu taştı. Bakan Koca'nın baba Celalettin Kocaman'a başsağlığı dilediği törende cenaze namazını İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu kıldırdı. Furkan Kocaman, Hacı Fettah Mezarlığı'nda torağa verildi.