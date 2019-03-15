Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için...
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...

(Görüntülü) Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi (2)

FURKAN'I, 3 BİN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI  Polonya'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman'ın(21) cenazesi...

FURKAN'I, 3 BİN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI 

Polonya'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman'ın(21) cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak, baba evinin önüne getirildi. Üniversiteli genç için helallik alındığı sırada anne Ayşegül Kocaman, ''Yavrum cennet kuşum'' diyerek, feryat etti.  Kocaman'ın cenazesi daha sonra Külahçı Camii'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine kentte bulunan Sağlık Bakanı Murat Koca, Vali Cüneyit Orhan Toprak ile milletvekilleri ve aile yakınları katıldı. Kocaman'ın okul arkadaşlarının da hazır bulunduğu cenazeye katılanların sayısı yaklaşık 3 bini bulunca cami avlusu doldu taştı. Bakan Koca'nın baba Celalettin Kocaman'a başsağlığı dilediği törende cenaze namazını İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu kıldırdı. Furkan Kocaman, Hacı Fettah Mezarlığı'nda torağa verildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328