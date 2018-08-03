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(Görüntülü) Polisten villaya film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu -2

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , ()  BÜYÜKÇEKMECE'de bir villaya düzenlenen operasyonda 2 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcılarının lüks araçlardaki gizli bölmelerde sevkiyat yaptığı belirlenirken, polisin...

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , () 

BÜYÜKÇEKMECE'de bir villaya düzenlenen operasyonda 2 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcılarının lüks araçlardaki gizli bölmelerde sevkiyat yaptığı belirlenirken, polisin villaya yaptığı operasyon sırasında hap üretimi yapan makinelerin üretime devam etmesi dikkat çekti. 


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine imalathane olarak kullanılan havuzlu bir villayı ve sevkiyatta kullanılan minibüsü takibe aldı. Polis ekipleri yaklaşık 1 ay boyunca şüphelileri takip etti. Gizli bölmeli lüks aracı Büyükçekmece'den Fatih'e kadar takip eden narkotik polisi  aracın önünü keserek sürücü F.K.'yi gözaltına alındı.


PİYASA DEĞERİ 44 MİLYON 

Polis lüks araca düzenlenen operasyonla eş zamanlı olarak Büyükçekmece'de uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen havuzlu villaya da baskın düzenledi. Baskında uyuşturucu şebekesi lideri İ.G. ile B.K. ve Özbekistan uyruklu uyuşturucu kuryesi D.Y. adlı kadını gözaltına aldı. İmalathane olarak kullanılan villaya yapılan baskında piyasa değeri 44 milyon lirayı bulan 2 milyon 200 bin adet ecstasy hap, villa içindeki bir başka minibüste yapılan aramalarda ise hava yastığına kurulan düzenekle gizlenmiş 6 kilo kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı şebeke lideri 'doktor' lakaplı İ.G. ile birlikte F.K., B.K. ve D.Y. villa ve minibüste gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

MAKİNELER ÜRETİME DEVAM ETTİ

Narkotik polisinin villaya yaptığı baskın anında uyuşturucu hap yapımında kullanılan makinelerin üretime devam etmesi dikkat çekti. Sevkiyatta kullanılan lüks minibüs ile ticari araçlara özel olarak tasarlanan uyuşturucu zulaları polisi ise polisi şaşırttı.  Yapılan operasyonlar ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

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