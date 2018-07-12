(Görüntülü) Polis ve itfaiyeden kedi operasyonu

ERZURUM'un merkez Palandöken ilçesindeki bir binada üniversite öğrencisine ait kediler aşırı koku yapınca bina sakinleri polis ve itfaiyeden yardım istedi. Uzun uğraşlar sonucu cep telefonu ile ulaşılan üniversite öğrencisinin eve gönderdiği arkadaşları, kedileri Büyükşehir Belediyesine ait kedi evine götürdü. Okulların tatil olması ile birlikte memleketi Gaziantep'e giden Mustafa Yurt, evinde beslediği 10 kediyi arkadaşlarına emanet etti. 2-3 günde bir eve gelen arkadaşları kedilerin yiyecek ve içeceklerini verdi. Ancak temizlik yapılmayan evde kısa sürede etrafa pis kokular yaymaya başladı. Bunun üzerine bina sakinleri kedilerden bazılarının ölmüş olabileceğini düşünerek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede mahalleye gelen itfaiye erleri, bina sakinlerine kedilerin bulunduğu eve, ev sahibinin izni olmadan giremeyeceklerini belirterek polise bilgi vermelerini istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen polisler, evde kiracı olarak kalan üniversite öğrencisine cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı, ancak cevap alamadı. Polis semt sakinlerinden imza alarak itfaiyenin açık pencereden içeri girebileceğini belirtti. İtfaiye tüm hazırlıklarını tamamlayıp pencereden içeri gireceği sırada kedilerin sahibi öğrenci polisi cep telefonu ile aradı. Polisin durumu anlattığı Mustafa Yurt, arkadaşlarını eve gönderdi. Pis kokan eve giren üniversite öğrencinin 3 arkadaşı kedileri yakalayıp bıraktıkları kutularla birlikte Erzurum Büyükşehir belediyesine ait kedi evine götürüp teslim etti. Kedilere öğrencinin Erzurum'a döneceği güne kadar barınakta bakılacak.