(Görüntülü) Polis ve eski bağımlılar sahada mücadele etti (Yeniden)

MERKEZİ Avcılar’da bulunan Bağımlılığa karşı Eğitim Yardımlaşma ve Koruma Derneği (BAĞDER) sayesinde bağımlılıktan kurtarılan bir grup genç, geçmişte kendilerini kovalayan polislerle sahada mücadele etti. Çekişmeli geçen maç, 5-5 sonuçlandı. Dernek başkanı Öztürk Karahan, kendilerinden yardım isteyen, tedaviye yönlendirip takibini yaptıkları bir grup gence çeşitli aktiviteler düzenlerken spora da yönlendirdi. Futbol ile fazla ilgili olmayan Karahan’ın bu çabası Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nün de dikkatini çekti. Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, polis memurlarından oluşan takımın bağımlılıktan kurtulan gençlerle futbol maçı oynaması önerisini kabul etti. Firüzköy’deki Avcılar Belediyesi Stadyumu’nda bir araya gelen polisler ile eski bağımlılar, 1 saat süreyle aynı topun peşinde ter döktü. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşma 5-5 sonuçlandı. Soyunma odasında soruları yanıtlayan, uyuşturucu ve madde bağımlılarına örnek olmaları için isimlerinin yazılmasında sakınca görmeyen eski bağımlılardan Ferhat Öztürk, 26 yaşında olduğunu Esenyurt’ta oturduğunu 4 aydan bu yana temiz olduğunu belirterek, “Sağlıklıyız, sağlıklı kalacağız. Polislerle defalarca başım belaya girdi. Ben diyeyim 15 siz deyin 20 kez. Bir zamanlar onların yanında kelepçeliyken, şimdi onlarla top oynuyorum. Bu ne kadar iyiye gittiğimin göstergesi. Allah nasip ederse yenilmeyeceğiz” dedi. ‘Burak’ adlı 7 yıllık eski bağımlı ise, “Spor gibi aktivitelerle hayata tutunmaya çalışıyoruz. Polisler bugüne kadar bizi kovaladı, şimdi sahada birbirimizi kovalayacağız” diye konuştu. Avcılar ve Esenyurt’ta berber dükkanları bulunan ve çevrede çok sevilen Bağder Başkanı Öztürk Karahan, birkaç ay öncesine kadar yerlerde sürülen bu eski bağımlıların yüzlerinin gülmeye başladığını ifade ederken, “Eziliyor, yok oluyorlardı. İnşallah daha çoğunu kurtaracağız. Biz onları sadece kendi ortamımıza çektik. Bunların aradığı bir ağabey, güvenilir bir dosttu. O ortamı sağladık. Onun dışında hepsini kendileri başardı. Başarı bunların. Biz sadece destek olduk. Polis zaten her zaman bu çocukları seviyor, destek oluyor. Biz sahada olduğumuz, dernekte bulunduğumuz için biliyoruz. Bir takım kurduğumuzu, eski bağımlılarla eğlendiğimizi duyunca değişik aktivitelere yönlendirdiğimizi görünce polislerle fark yaratalım insanlara göstermeyi istedik. Eski bağımlılara da ‘Polis sizi seviyor sizin için mücadele ediyor’ dedik. Böyle bir şey çıktı. Emniyet destek verdi. Kurtulmak isteyen bize gelsin.” Uyuşturucu veya madde eski bağımlıları, dernek başkanının kendileri ile sürekli ilgilendiğini, eve gidip geldiklerinde kendisine haber verilmesini istediğini ifade ederken, Recep isimli bağımlı da, “Akrabalarımdan görmediğim ilgiyi Öztürk babamdan gördüm. Bugün de beraberliğe oynayacağız yoksa gözümüzü nezarette açarız” diye espri yaptı.