(Görüntülü) Polis aracı otomobille çarpıştı 3 yaralı

Erzincan kent merkezinde göreve giden polis aracı, otomobil ile çarpışması sonucu takla attı. Kaza da 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 1000 sıralarında Mimar Sinan Mahallasi İçtaş Kavşağı'nda meydana geldi. Bahadır Y. yönetimindeki 24 AP 718 plakalı otomobil, Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Hasan K. yönetimindeki 24 A 5931 plakalı polis aracı Mimar Sinan Mahallesi İçtaş Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile polis aracı takla atarken, otomobil sürücüsü ve polis otosundaki iki polis memuru yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Hastane de tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.