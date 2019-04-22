Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı...
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü

(Görüntülü) Polis aracı otomobille çarpıştı 3 yaralı

Erzincan kent merkezinde göreve giden polis aracı, otomobil ile çarpışması sonucu takla attı. Kaza da 2'si polis 3 kişi yaralandı. Kaza bugün saat 1000 sıralarında Mimar Sinan Mahallasi İçtaş Kavşağı'nda meydana geldi. Bahadır Y. yönetimindeki...

Erzincan kent merkezinde göreve giden polis aracı, otomobil ile çarpışması sonucu takla attı. Kaza da 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 1000 sıralarında Mimar Sinan Mahallasi İçtaş Kavşağı'nda meydana geldi. Bahadır Y. yönetimindeki 24 AP 718 plakalı otomobil, Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Hasan K. yönetimindeki 24 A 5931 plakalı polis aracı Mimar Sinan Mahallesi İçtaş Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile polis aracı takla atarken, otomobil sürücüsü ve polis otosundaki iki polis memuru yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Hastane de tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328