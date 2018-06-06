(Görüntülü) Plastik oyuncağa karşı ahşabı canlandırdılar

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, çocukken oynadıkları ahşap oyuncakları günümüzün plastik oyuncaklarına inat yeniden canlandırdı. Üyelerin gittikleri kursta yaptıkları eserler özel bir salonda sergilendi. Sandıklı İlçesi Kültür Varlıkları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, Sandıklı Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve derneklerinin açtığı ahşap kursuna katıldı. Sandıklı Kültür ve Sanat Evi bahçesindeki atölyede 6 ay, haftada iki gün olmak üzere Türk ve Selçuklu motifleriyle ahşap oyma ve ahşaba şekil vermeyi öğrenen kursiyerler, daha sonra öğrendikleriyle ahşap oyuncaklar yaptı. SERGİLENMEYE BAŞLADI Oyuncaklar Bedesten Çarşısı'ndaki bir dükkanda sergilenmeye başladı. Çoğunluğu ahşap oyuncaklardan oluşan sergide, çeşitli süs eşyaları, masa, sandalye, bebek beşikleri, yürüteç ve yürü kağnısı da yer aldı. Sergi salonunun açılışının yakında yapılması planlanıyor. 'AMACIMIZ, KAYGIMIZ BU SANATI CANLANDIRMAKTI' Dernek Başkanı Ekrem Çavuş, "Ahşap sanatı kaybolup, gitmiş. Bizim amacımız, bu sanatı canlandırmaktı. Bununla ilgili ufak ufak çalışmalarımıza başladık. Sandıklı Kültür Evimizin bahçesinde ufak bir ahşap atölyemiz var. Burada meraklı arkadaşlarımızla çalışmalar yapıyorduk. Tabii bu yeterli gelmedi. Kendimizi geliştirmemiz gerekir diye düşündük. Ahşaba gönül vermiş Kültür Bakanlığı sanatçısı Şükrü Baysal hocamızın öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Sandıklı Belediyesi ve derneğimiz kurs açtık. 21 öğrencimiz vardı. 6 ay boyunca kursumuz haftada iki gün boyunca devam etti. Hocamız bize ahşap konusunda bildiklerini öğretti. Bu şekilde kendimizi geliştirdik" dedi. 'ÇOCUKLUĞUMUZDA OYNADIĞIMIZ AHŞAP OYUNCAKLARI BULDUK' Çocukluklarında hep ahşap oyuncaklarla oynadıklarını vurgulayan Ekrem Çavuş, "Şimdiki nesil plastik, hijyenik olmayan hatta kanserojen maddelerle yapılmış oyuncaklarla yetişiyor. Neredeyse bu oyuncakların tamamı Çin'den geliyor, Çin malı. Bu durum içimizi sızlattı. Bu yüzden ahşap oyuncak üzerine yoğunlaşmaya başladık. Çocukluğumuzda oynadığımız ahşap oyuncakları bulduk, çıkardık. Bunların yenilerini üretmeye başladık. Mesela bir yürüteç, yürü kağnısı dediğimiz şey. Beşikler, kızaklar. Bunlar gibi pek çok oyuncağı topladık ve seri olarak üretmeye başladık. Burada ürünlerimizi teşhir edeceğiz, sergileyeceğiz. Belki ileride satışını yapacağız" diye konuştu.