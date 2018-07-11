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(Görüntülü) Plaj modasını tanıttılar

ÜNLÜ moda tasarımcısı Mehmet Gündem, 2018 Plaj Kıyafetleri Koleksiyonu'nu Bodrum'da düzenlediği defile ile tanıttı. Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir beach club'ta modacı Mehmet Gündem, 'Awakening (Uyanış)' teması ile...

ÜNLÜ moda tasarımcısı Mehmet Gündem, 2018 Plaj Kıyafetleri Koleksiyonu'nu Bodrum'da düzenlediği defile ile tanıttı. Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir beach club'ta modacı Mehmet Gündem, 'Awakening (Uyanış)' teması ile hazırladığı 2018 Plaj Kıyafetleri Koleksiyonu'nu beğeniye sundu. Defilede yer alan kıyafetleri Sema Şimşek, Bilge Kara, Tuğba Karaca, Zeliha Çal, Yağmur Ayaz, Açelya Kartal, Asya Öztürk, Müge İskender, Ola Zaremba, Rukiye Gül, Marina Federenko, Özge Nur Ücel gibi tanınmış ünlü modeller, Asil Çağıl'ın koreografiyle sahnede yer alarak tanıttı. Tasarımcı Mehmet Gündem, koleksiyonunda cesur, canlı renklerin yanı sıra şık vualler, penang şifonlar, swarovsky kristallerin minimalizeye bir başkaldırıyı çağrıştırdığını ifade etti. Her tasarımın birer adet üretildiği defilede 27 parça kıyafet tanıtıldı.

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