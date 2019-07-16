(Görüntülü) PKK patlayıcısıyla ölen Ayaz ve Nupelda kardeşler, toprağa verildi

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşleri cenazeleri, gözyaşları arasında yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi. Ovacık'ın Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında dün Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak etti. Patlamada Ayaz Güloğlu olay yerinde, kız kardeşi Nupelda ise kaldırıldığı Elazığ'daki hastanede yaşamını yitirdi. Güloğlu kardeşlerin cenazeleri, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınarak Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi'ne getirildi. Buradaki cenazeye, Vali Tuncay Sonel, HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede konuşan Alevi Dedesi Zeynel Batar, "Olaya sebebiyet verenlere bin kere lanet olsun. Bu masumlara kıyanlara lanet olsun" dedi. Alevi dedesinin okuduğu ağıtın ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze boyunca Vali Tuncay Sonel, 2 çocuğunu da kaybeden acılı baba Ekber Güloğlu'nun yalnız bırakmadı. Gözyaşlarına hakim olamayan çocukların annesi Cevriye Güloğlu'nu ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Namazın ardından Güloğlu kardeşler, Çakmaklı köyü mezarlığında yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi. TUNCELİ BAROSU: MAYINLAR TEMİZLENSİN Tunceli Barosu’ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada bölgedeki mayınların temizlenmesi gerektiğine vurgu yapılarak şöyle denildi: "Dün itibariyle katıldığımız Ayaz'ın otopsisinde bizleri tarifi mümkün olmayan bir acı ile ilimizi karşı karşıya bırakmıştır. Valiliğin resmi açıklamasında ölümlere el yapımı patlayıcının sebebiyet verdiği belirtilmiştir. Ölümlere sebebiyet veren patlayıcının türü adli soruşturma neticesinde açıklığa kavuşturulacaktır; Bizlerde Baro olarak bunun takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz. İlimizin can ve mal güvenliğini ağır şekilde ihlale uğratabilecek bir mayın gerçekliği de var. Ülkemizin, Birleşmiş Milletler'e (BM) 2004 yılında sunduğu raporlara göre Tunceli’de 10.557 kara mayını/anti-personel mayını bulunmaktadır. Bir belirlemede bulunalım, Türkiye’de sınır illeri hariç en fazla mayının bulunduğu il Tunceli’dir. Ülkemizin de taraf olduğu anti-personel mayınlarının imhasına dair Ottowa Sözleşmesi hükümleri yerine getirilerek bu anti-personel mayınları imha edilmeli ve gerek sözleşmeden ve gerekse hukukumuzdan kaynaklı gerekli tedbirler alınmalıdır." GERİYE BİRBİRİNE SARILDIKLARI SON GÖRÜNTÜLERİ KALDI Ayaz ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu'dan geriye, pazar günü birbirlerine sarılırken çekildikleri görüntüler kaldı. 15 Haziran günü hayvanlarını otlatırken, hareket halindeki yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen ve cenazesi 4 Temmuz günü bulanan Engin Eroğlu'nun anısına dağıtılan oyuncak etkinliğinde çekilen görüntülerde, Nupelda ve Ayaz Güloğlu kardeşleri aldıkları hediyelerle mutlu oldukları ve birbirlerine sarıldıkları görüldü.