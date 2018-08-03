(Görüntülü) PKK'nın şehit ettiği anne ve bebeği için mevlit

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, otomobille üs bölgesinde görev yapan astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa için Kayseri'de mevlit okutuldu.



Yüksekova'da geçen Salı günü hain saldırıda şehit olan Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa için Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kapıkale Geçidi'ndeki kayınpederinin evinin önüne kurulan taziye çadırında mevlit okutuldu. Mevlit programına, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Müftüsü Şahin Güven ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlitte şehit anne ve oğlu için dualar okundu, terör kınandı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, astsubay çavuş Serkan Karakaya'ya başsağlığı dileğinde bulundu.