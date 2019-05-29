Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

(Görüntülü) 'Pitbull' operasyonu, 3 köpeğe el konuldu, sahiplerine para cezası verildi

SİVAS'ta, Pitbull besleyen 2 kişiye, 7 bin 802'şer TL para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlileri, kentte en tehlikeli 10 köpek ırkı arasında yer alan Pittbull beslendiği yönündeki ihbarlar üzerine harekete...

SİVAS'ta, Pitbull besleyen 2 kişiye, 7 bin 802'şer TL para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlileri, kentte en tehlikeli 10 köpek ırkı arasında yer alan Pittbull beslendiği yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Sivas Belediyesi ve Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak yürüten çalışmalar sonunda Pitbull ve Pitbull kırması olan 3 köpeğe el konuldu. Polis eşliğinde alınan köpekler, Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Köpekleri besleyen 3 kişiden 2'sine 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan 'tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek' suçundan 7 bin 802'şer TL para cezası uygulandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328