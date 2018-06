(Görüntülü) Pide, zeytin ve su ile iftar yaptılar

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, Türk Ocakları'nın parkta kurduğu yer sofrasında pide, zeytin ve su ile iftar yapıldı.



Türk Ocakları, İzmit Sabri Yalım Parkı'nda yer sofrası kurdu. Ramazan ayını zor şartlar altında geçirenleri anlamak için yapılan iftarda, sofrada pide, zeytin ve su yer aldı. Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir zor durumdaki bütün insanları anlamak için iftar verdiklerini belirterek, "Türk veya Müslüman olması gerekmez, mazlum olması Müslüman olması bizim için yeterli. Fakat maalesef dünyaya baktığınızda her yıl mazlum coğrafyalarda yaşayanların ortak özellikleri Türk ve Müslüman oluşları. Bizlerde şuan gerçekten zeytin ekmekle iftar açan insanları anlamak için her yıl samimi insanlarla bir aradayız. Sizler buraya mazlumlar için, dindaşlarınız, soydaşlarınız için geliyorsunuz. İnanın burada olmak prim yapsaydı işe yarasaydı bu parkta hiç birimize yer kalmazdı." dedi.



Demir, sivil toplum kuruluşlarının görevinin devleti uyarmak olduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:



"Çin zulmü altında dinlerini yaşamak ile yaşamamak arasında kalan Doğu Türkistanlı soydaşlarımıza, Allah Çin'i kahretsin diyoruz buradan. Kerkük'te peşmerge terörü ile yüzyüze olup varlıklarını idame ettirebilmek için can veren Türkmen soydaşlarımıza, dünyanın tanıdığı en büyük terörist olan İsrail zulmü altında ilk kıblemiz olan Kudüs'te dinlerini yaşamaya çalışan dindaşlarımıza, Kırım'a, Karabağ'a, Myanmar'a selam göndereceğiz buradan. Biz halkız, söylediklerimiz de devleti ilgilendirir. Biz tutup Müslümanlara ve soydaşlarımıza zulmeden insanlara karşı savaş açamayız. Ama devleti uyarırız. Sivil toplum kuruluşlarının görevi budur."