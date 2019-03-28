(Görüntülü) Petroleum İstanbul Fuarı başladı

Gül KABA-İdris TİFTİKÇİ- Can EROK/İSTANBUL, () - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petroleum İstanbul Fuarı'nda yaptığı konuşmada, "Oyunu değiştirecek en önemli adımı petrol ve doğalgaz aramacılığı olarak görüyoruz. Akdeniz'de oldu bittiye izin vermeyiz. Hedefimiz Türkiye'nin petrol, doğal gaz üretip, bunların ihraç edebilmesidir" dedi. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve 140 milyar lira büyüklüğündeki akaryakıt sektörünü bir araya getiren "Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı - Petroleum 2019", İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Fuara, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal ve sektör temsilcileri katıldı. "ENERJİDE BAĞIMSIZ HALE GELMEK İSTİYORUZ" Fuarın sektör temsilcilerini bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Bakan Fatih Dönmez, "Sektörümüzün değerli üyeleri yine enerji ve maden politikalarımızda belirlediğimiz hedeflerimiz arasında petrol ve doğal gaz aramacılığı önemli adımlar arasında. Oyunu değiştirecek en önemli adımı petrol ve doğal gaz aramacılığı olarak görüyoruz. Tek başına bu tabloya baktığımızda enerji talebinin petrol ve doğal gaz talebinin yüksek olduğu aşikar. Enerjide bağımsız hale gelmek istiyoruz" dedi. "AKDENİZ'DE OLDU BİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİZ" Dönmez, "Türkiye'nin petrol ya da doğal gaz üretebilmesi ve ihraç edebilmesini arzu ediyoruz. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu Türk Akım ve TANAP gibi projelerin başarıya ulaşıyor olması en büyük göstergedir. Türkiye Akdeniz'de ne bir kimsenin hakkını yemeye çalışıyor ne de kendi haklarından vazgeçiyor. Yani Akdeniz'de bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Kayıt dışı yani kaçak akaryakıtla teknolojik altyapımızı kullanarak mücadele etmekte kararlıyız. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele komisyonu belirli aralıklarla toplanıyor. Akaryakıt sektöründe 150 bin kişi istihdam ediliyor. Rafineri ve petrokimya tesislerini artırma yönünde somut adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı. PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI Karadeniz'de petrol arama çalışmalarına hız verdiklerini dile getiren Dönmez, "İlk sonuçları da almaya başladık. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de bir doğal gaz keşfimiz oldu. Buradan 5 milyar dolarlık cari açığa bir katkı sağlamış olacağız. Buradan günlük 820 bin metreküp doğal gaz üretimi başlatmış olacağız" diye konuştu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Fatih Dönmez, Yıldırım Demirören, Mehmet Soysal ve yetkililer fuar alanındaki stantları tek tek ziyaret etti. Bu yıl ki teması 'Akıllı Teknolojiler, Akıllı İstasyonlar' fuarda istasyonların akaryakıt dışındaki satışlarında önemli bir yer tutan ürünlerin temsilcileri ve franchise veren markaların yöneticileri ile birlikte diğer tedarikçiler de yer aldı. Petroleum Istanbul'u 2019'u açık kalacağı 3 gün boyunca 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.