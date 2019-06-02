(Görüntülü) Pestil ve kömede, bayram yoğunluğu

GÜMÜŞHANE'nin coğrafi işaretli ürünü pestil ve kömede üreticiler, Ramazan Bayramı öncesi siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.



Kentte Ramazan Bayramı öncesi, yöreye özgü pestil ve köme üretilen işletmeler, siparişlere yetişebilmek için vardiyalı olarak çalışıyor. Günlük 4-5 ton pestil ve köme üreten fabrikalar, bayram nedeniyle siparişlerin ve talebin artması üzerine üretimlerini 7-8 tona kadar çıkardı. Sektör haline gelerek kentin tanıtım yüzü olan pestil ve köme için bayram mesaisi yapan bazı fabrika ve işletmeler, ürettikleri ürünleri, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderiyor. Pestil ve kömenin kilosu 28 ila 40 liraya satılıyor. Ana maddesi olan dutun, kazanlarda kaynatılarak marmelat kıvamına getirilmesi, ardından da fındık veya ceviz ilave edilerek özenle hazırlanmasıyla yapılan pestil ve kömeye ilgi Ramazan Bayramı'nda daha da artıyor.



ÜRETİM ARTTI, VARDİYA SAYISI 3'E ÇIKTI



Türk Patent Enstitüsü'nce ve coğrafi işaretle tescillenen yörenin geleneksel ürünü pestil ve köme üreten şirketin yöneticisi Nurcan Özdemir, Ramazan Bayramı ve bölgede turizm sezonun başlamasıyla pestil ve köme üretiminin artığını söyledi. Özdemir, "Yaz ayları bizim için üretim daha fazla oluyor. Normal günde 3 ton üretim yaparken, üretim yüzde 50 artış olurken, bayramda ise yüzde 100 bir artış yaşanıyor. Vardiya sayımızı 2'ye, sonra 3'e çıkarttık. Fiziki alanlarımız da buna müsait olduğu için üretimde sıkıntı çekmiyoruz. Maliyetlerin yükselmesine rağmen üretimimizde bir düşüş olmadı, aksine üretimiz geçen yıla oranla arttı. Bayram yoğunluğu ve yaz tatili nedeniyle üretimimiz yüzde 100'ün üzerine çıktı" dedi.



'SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ'



Özdemir, günlük 3-5 ton arası olan üretimlerini yoğun talep nedeniyle 7 tona çıkardıklarını belirtti. Özdemir, "Pestil, köme sektörü zamanla daha çok gelişiyor. Ürünü tanımayan insanlar ilk tattıklarında çok güzel ve değişik bulurken, ürünü bilenler ise vazgeçemiyor. Gurbetçilerin de şehre geleceği, yoğun bir talep olacağının farkındayız. İnternet siparişlerine bile yetişmekte zorlanıyoruz. Artık insanlarımız bayram çikolatasından vazgeçti, pestil köme alınıyor. Kız istemelerinde bile artık bu ürün kullanılıyor" diye konuştu.