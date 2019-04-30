(Görüntülü) 'Pes Etmedi’, Kazanamadığı Üniversitelere Davetle Gidiyor, Konuşmalar Yapıyor

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () Yakınları ile gittikleri tatilde 16 yaşındayken sığ suya yaptığı atlayış sonucu duran kalbi suni teneffüs ile çalıştırılan ancak, omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Serhat Erönal (37), ‘Yaşam koçluğu’ teklifleri üzerine şimdi de üniversitelerin aranan ismi oldu. Yaşama azmi ve gösterdiği olağanüstü çaba ile dikkatleri çeken Serhat Erönal, 23 yıl önce yaptığı atlayış sonucu suni teneffüs ile yaşama döndürüldü. Ancak, boynundaki omurlardan ikisi kırılınca yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdüremez, ellerini tam olarak kullanamaz hale geldi. 10 yıllık tedavi ile ayağa kalkıp, 20'ye yakın adım atabilir hale gelen Serhat Erönal, başarısız geçen kök hücre ameliyatı ardından ikinci kez felç geçirdi. Duran kalbi suni teneffüs ile çalıştırılan,10 yıl içerisinde iki kez felç geçiren Serhat Erönal, tüm olumsuzluklara rağmen ‘Asla Pes Etme’ sloganını yaşam felsefesi haline getirerek, ‘Yapamaz’ denilen birçok aktiviteyi gerçekleştirdi. 6 yıl önce Bodrum’da tanıştığı akademisyen eşi Yeşim ile sosyal medyayı çok iyi kullanan, ödüllü YouTuber, aynı zamanda iki şirketi bulunan Serhat Erönal, tekerlekli sandalye ile aikido yaptı. Kendisini, "Hayvanseverim, eğlenceliyim, komiğim, yüzücüyüm, bilişimciyim, 1996 yılından bu yana omurilik felçlisiyim, girişimciyim, iyi bir sürücüyüm, yaramazım, konuşmacıyım, ilham vericiyim, asla pes edilmemesi gerektiğini hatırlatanım" diye tanımlayan Serhat Erönal, şimdiye kadar gokart, jetskiye de bindi, bugüne kadar özel aparatlar taktırdığı 3 otomobil kullanan, ticaretle uğraşan, digital medya danışmanlığı, okul ve çeşitli kurumlarda motivasyon konuşmacılığı yaptı. Serhat Erönal, birkaç ay önce Mecidiyeköy'deki Oda Tiyatrosu'nun kurucusu ve yönetmeni Kaan Erkam’ın teklifini kabul ederek haftada 1 gün sahneye çıkmıştı. ÜNİVERSİTELERE DAVET ‘Asla Pes Etme’ sloganı ile uluslararası yaşam koçu olmayı, insanlara karşılaştıkları her türlü zorlukları aşabilmeleri için ilham kaynağı olmayı hedeflediğini anlatan Erönal, son dönemde üniversitelerden peş peşe davetler almaya başladı. Serhat Erönal, İstanbul Gelişim Üniversitesi Ergoterapi ve Toplumsal Rehabilitasyon Kulübü’nün davetine katılarak, üniversitelere ve bazı öğretim üyelerine yaşamından kesitleri anlattı. Üniversitelilerin desteği ile sahneye tekerlekli sandalyesi ile çıkan ve ilgi ile izlenen Erönal, konuşmasının sonunda uzun süre alkışlandı. Üniversitelilere bir ağızdan “Asla Pes Etmeö dedirten Serhat Erönal, muhabirine şöyle dedi: “Çok Mutluyum, çok enerjik, güzel bir gün daha geçirdik. Tüm okulların üniversitelerden, anaokullarına kadar gençlere dokunmaya bayılıyorum. YouTuber olarak içerik üretiyorum ama göz temasına büyük önem veriyorum. Burada asla pes etmek benim için bir gurur kaynağı büyük umut. Üniversiteye giremedim ama hayallerimden bir tanesiydi. Hayallerimden vazgeçmedim. Liseyi bitirdikten sonra ellerimle kalem tutamadan, herkesle aynı sürede aynı girdim, maalesef başarılı olamadım. Ama hayallerim uğruna çaba harcamaya devam ettim. Kazanamazsam da üniversitelere davetle gidiyorum. O gün dinlemek istediğim hocalar beni dinliyor, Ben de bunu başarmış olmanın gururunu taşıyorum. “