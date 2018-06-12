(Görüntülü) Pervari Radyosu, 26 yıl sonra yeniden yayına başladı

SİİRT'in Pervari ilçesinde, 1990'da dönemin valisi tarafından kurulan ve 2 yıl yayın yaptıktan sonra kapanan Mehmetçik Radyosu, ilçedeki 17 öğretmen tarafından, 'Pervari Radyosu' adıyla 26 yıl aradan sonra yeniden yayına başladı. İnternet üzerinden ve son teknolojik aletlerle yayın hayatına başlayan Pervari Radyosu'nda, haber, müzik ve ilçe sorunlarının anlatıldığı programlara yer veriliyor. Peravri ilçesinde yaklaşık 28 yıl önce açıldıktan 2 yıl sonra kapanan Mehmetçik Radyosu, Pervari Kaymakamı Hakan Şeker'in girişimleri ve SODES projesi ile alınan yeni cihazlarla, bu kez Pervari Radyosu adıyla yeniden yayın hayatına başladı. 17 öğretmenin gönüllü olarak görev aldığı Pervari Radyosu, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarla ilçenin sorunlarını ülke gündemine taşımaya çalışıyor. Youtube, Facebook, Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinde canlı yayın yapan radyoda sunucu olarak çalışan sınıf öğretmeni Seda Çivrik, “Ben Antalyalıyım ve Pervari'de sınıf öğretmeniyim, Pervari'ye ilk atandığımda nasıl bir yer olduğunu ve nasıl bir coğrafya olduğunu çok merak ettim. Buraya gelince bir öğretmen olduğumu ve mesleğimi her şekilde icra edeceğimi söyledim. Pervari hakkında farklı algılar da var biliyorsunuz ki, terör bölgesi ve farklı haberler yer alıyordu. Kaymakam beyin bir radyo projesi vardı, radyomuz Kalkınma Bakanlığı aracılığı ile desteklendi ve iki ayaktan oluşuyor. Birinci ayağı 'Radyo Pervari', ikinci ayağı ise 'Çocuk Yazarlar Yetişiyor'. Bu bizi çok mutlu ediyor. Öğretmenliğin dışında, aslında farklı bir deneyim. Kim derdi ki, Antalya'dan kalkıp gelin Pervari'ye ve Pervari'de, Pervari'nin sesi olun, bu bizim için farklı bir duygu oldu" dedi. 'TERÖR ALGISINI YIKTIK' Pervari ilçesinde günün çeşitli saatlerinde ve özellikle akşam saatlerinde internet ortamında yayın yapan Radyo Pervari'nin sunucularından sınıf öğretmeni Uğur Ceylan da, Samsunlu olduğunu ve ilçede 4 yıldan beri görev yatığını söyledi. Akşam saatlerinde kendisinin yayın saati olduğunu belirten Ceylan, ilçedeki kamu kurum müdürlerini yayına konuk ettiklerini ifade ederek, "Bu proje bize sunulduğunda büyük sevinç ile karşıladık ve profesyonel bir eğitim aldıktan sonra yayın yapmaya başladık. 4 yıl önce buraya geldiğimde bir radyo spikeri olarak çalışacağım hiç aklıma gelmezdi. Biliyorsunuz burası daha çok terör ile anılıyor. Bizler şu anda o algıyı yıktığımızı düşünüyoruz ve bu konuda ilçeye büyük bir hizmet veriyoruz. Yayınlarımız internet ortamı ve sosyal medyada büyük bir beğeni ile izleniyor ve bunu görebiliyoruz. Pervarili ancak ilçeden ayrılan çok sayıda vatandaşımız yayınlarımızı takip ediyor ve dileklerini bizlere sosyal medya aracılığı ile iletiyorlar. Bizler de bunu canlı yayınlarda paylaşıyoruz. Bence biz 17 öğretmen bu vesile ile terör algısını yıktık diyebiliriz" diye konuştu. Radyoda program yapan sınıf öğretmenlerinden Merve Kaya ise, Radyo Pervar'nin sesinin yurdun çeşitli yerlerinden dinlendiğini ve olumlu karşılandıklarını söyledi. Bursa'dan Pervari'ye geldiğini kaydeden Kaya, "Proje çalışmamız, Ekim 2017'de başladı. Radyomuz ise, 15 Mayıs 2018 tarihinde yayın hayatına başlandı. 17 öğretmen burada günün çeşitli saatlerinde yayın yapmaktayız. Genelde yayınlarım akşam saatinde yani okul çıkışında yapılmaktadır. Bizi bir tek Pervari ilçe halkı dinlemiyor, internet ortamında yayın yaptığımız için dinleyici potansiyelimiz gün geçtikçe artıyor. Ben Bursalı olduğum için Bursa'da yaşayan hemşehrilerim ve akrabalarım beni zevkle dinliyor ve takdir ediyor. Bizler bu terör olgusunu buradan yıkmak istiyoruz. Bunun içinde çaba sarf etmeye devam edeceğiz"dedi. PERVARİ'NİN İLK ÖZEL RADYOSU Kaymakam Hakan Şeker ise, ilçeye gelmeden önce Bitlis'te birlikte çalıştığı Vali Ahmet Çınar'ın yazdığı, 'Kor Düğüm' adlı kitabını okuduğunu belirterek, "Burada, 1990'lı yılların sonunda bölgede bir radyo kurulmuştu ismi Mehmetçik Radyosu idi, ancak kapanmıştı. Radyo Pervari ise, ilçenin ilk özel radyosu oldu. Göreve başladığımda böyle bir ihtiyaç olabilir mi diye proje ekibim ve öğretmenlerim ile çalışma başlattık. 17 öğretmenimiz bu işi gönüllü olarak yapıyorlar. Derslerini bitirdikten sonra stüdyoya gelip canlı yayın yapıyor ve ilçede bulunan kamu, kurum müdürlerini konuk ediyorlar. Zaman zaman ben de buraya konuk olarak katılıyorum ve ilçenin sorunlarını, yapılan projeleri burada anlatıyoruz. Bana ilçe ile ilgili gelen soruları burada yanıtlıyorum ve ilçe halkına iletiyoruz. Yani öğretmenlerimiz Pervari'nin sesi oldu. Projemiz tuttu, gerek sosyal medyada ve gerekse internet ortamına dinleyici sayımız gün geçtikçe artıyor" diye konuştu.