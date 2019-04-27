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(Görüntülü) Perpa'da iş yerinde yangın (2)

Özgür EREN - Zeki GÜNAL -  istanbul - OKMEYDANI'nda bulunan Perpa Ticaret Merkezi'nde bir işyerinde çıkan yangın söndürüldü. Perpa Ticaret Merkezi'nden öğle saatlerinde dumanlar yükseldi. İş merkezinin 10. katında bulunan hurda deposunda...

Özgür EREN - Zeki GÜNAL -  istanbul - OKMEYDANI'nda bulunan Perpa Ticaret Merkezi'nde bir işyerinde çıkan yangın söndürüldü.

Perpa Ticaret Merkezi'nden öğle saatlerinde dumanlar yükseldi. İş merkezinin 10. katında bulunan hurda deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı

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