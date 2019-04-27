Özgür EREN - Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-OKMEYDANI'nda bulunan Perpa Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
(Görüntülü) Perpa'da bir işyerinde yangın (1)
Özgür EREN - Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-OKMEYDANI'nda bulunan Perpa Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
27 Nisan 2019 Cumartesi 13:16
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