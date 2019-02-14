İKİ İŞ MAKİNESİYLE YIKIM SÜRÜYOR Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, peribacaları yanındaki otel inşaatıyla ilgili yıkım kararına ilişkin açıklamasının ardından, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş bölgeye gelerek inşatta inceleme yaptı. Vali Aktaş'ın incelemelerinden sonra Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri yıkımı başlattı. Özel İdare ekipleri önce bodrum ve zemin üzerine 1 kat çıkılarak yapılan, yana yana 2 binadan oluşan inşaatın önünde bulunan tuğla, demir ve diğer inşaat malzemelerini traktör römorkuna yükleyerek götürdü. Daha sonra iş makinesi inşaata ilk darbeyi vurdu. Ardından daha büyük ikinci bir iş makinesi getirildi. İki iş makinesi ile otel inşaatının yıkım çalışması sürdürülüyor.
(Görüntülü) Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım (7)
İKİ İŞ MAKİNESİYLE YIKIM SÜRÜYOR Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, peribacaları yanındaki otel inşaatıyla ilgili yıkım kararına ilişkin açıklamasının ardından, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş bölgeye gelerek inşatta...
14 Şubat 2019 Perşembe 16:56
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.