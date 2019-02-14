(Görüntülü) Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım (2)

NEVŞEHİR merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının bitişiğindeki otel inşaatının yıkımına karar verildi. Karar doğrultusunda otel inşaatının yıkımına başlandığı belirtildi. Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının bitişiğine yapılan otelin inşaatı yaklaşık 2 ay önce başladı. İş insanı M.K. tarafından yaptırılan ve 5 ayda tamamlanması planlanan, yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatı tepkilere neden oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, peribacaları yanında yükselen otel inşaatıyla ilgili basına yansıyan haberlerin ardından dün yaptığı açıklama, inşaatın durdurulduğunu açıkladı. BAKANLIKTAN YIKIM AÇIKLAMASI Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada ise inşaat ile ilgili yıkım kararı alındığı duyuruldu. Söz konusu inşaatın durdurulduğunun dün kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılan açıklamada şöyle denildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun eşsiz zenginliklerini korumak için gösterdiği derin hassasiyet ve tavizsiz tutum, Bakanlığımız tarafından sarsılmaz bir ilke olarak kabul edilmektedir. Bakanlığımızın, peribacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır." Bakanlık tarafından kurulan komisyonla Kapadokya bölgesinde çok hızlı bir şekilde incelemelerin yapılarak, tespit edilen kaçak ya da çarpık yapılarla ilgili kararların da aynı hızla alınarak uygulamaya konulacağı duyuruldu.