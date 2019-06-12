(Görüntülü) PENDİK'TE SU BASAN OKULDA KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (tamamı)
12 Haziran 2019 Çarşamba 15:52
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