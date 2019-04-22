Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı...
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü

(Görüntülü) PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 6 YARALI 

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL Pendik'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 6 kişi yaralandı. Bazı yaralılar yola savrulurken otomobillerde sıkışan iki yaralıyı itfaiye...

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL

Pendik'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 6 kişi yaralandı. Bazı yaralılar yola savrulurken otomobillerde sıkışan iki yaralıyı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı. 


 

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Pendik Ballıca Köyü Yolu'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 6 kişi yaralandı. Ballıca Köyü Yolu Yeşilvadi Mahallesi girişinde 23:00 sıralarında meydana gelen  kazada iddialara göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06  MKA 07 plakalı otomobil, Yeşilvadi Mahallesi'nden ana yola çıkmakta olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 PE 3457 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.  Her iki araçta bulunan 2'si kadın 6 kişi yaralandı. 


 

İKİ YARALI ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bazı yaralılar kazanın etkisiyle yola savrulurken  iki yaralı araçlarda sıkıştı.  Olay yerine ulaşan ekiplerinin çalışması sonucu araçlarda  sıkışan yaralılar kurtarılarak  ambulansa alındı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle her iki araçta da hurdaya dönerken araçların parçaları etrafa saçıldı.  Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. 


 

Kazayı gören Ersin Altın adlı bir vatandaş, “Pat diye bir ses oldu. Bir çıktık, iki kişi orada bir kişi burada yatıyordu. Ne olduğunu tam olarak anlayamadık. 2'si kadın 6 kişi yaralı vardı. Beyazlı olan aradan çıkarken 06 Ankara plakalı ona vuruyor. Birbirlerini tanıyorlarmış galiba. Kavga etmişler önceden öyle diyorlar" diye konuştu. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328