BAKANLIK GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha edilmesi ile operasyona katılan ATAK helikopterinin gece görüntüsü paylaştı. Görüntüde belirlenen hedeflerin vurulması yer alıyor.
(Görüntülü) Pençe Harekâtı'nda PKK'ya ait EYP düzenekleri ve malzemeler ele geçirildi (2)
BAKANLIK GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha edilmesi ile operasyona katılan ATAK helikopterinin...
07 Haziran 2019 Cuma 16:45
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