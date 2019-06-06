MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı. MSB Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekâtına ilişkin yeni görüntü paylaştı. Görüntülerde komandoların helikoptere geçişleri yer alıyor. Bakanlık görüntüyü, "Pençe Harekâtında komandolar. Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları, el verir uzanırız mor siyah bulutlara" notuyla paylaştı. Harekâtta şu ana kadar 43 terörist etkisiz hale getirildi.
(Görüntülü) Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı. MSB Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk...
06 Haziran 2019 Perşembe 15:44
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.