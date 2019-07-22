(Görüntülü) PENÇE HAREKATI'NIN YÜRÜTÜLDÜĞÜ HAKURK'A EN YAKIN BÖLGE DERECİK'TEN GÖRÜNTÜLER
22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:25
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