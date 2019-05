(Görüntülü) 'Paytak', sahibinin peşinden ayrılmıyor

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Rıfat İkiz’in pazardan aldığı ve 'Paytak' adını verdiği yavru ördek, bir an olsun peşinden ayrılmıyor. İkiz, "Artık sesimi bile tanıyor. Başkası eline alınca bağırmaya başlıyor, ben çağırınca hemen yanıma geliyor" dedi. Edremit ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Rıfat İkiz, pazardan 3 günlük yavru bir ördek aldı. İkiz, 'Paytak' adını verdiği ördeğe, yaklaşık 3 haftadır iş yerinde bakıyor. Paytak, hem iş yerinde hem de sokağa çıktığında, İkiz'in peşinden bir an olsun ayrılmıyor. İş yerine gelen müşteriler ve mahalle esnafı da 'Paytak'a yoğun ilgi gösteriyor. Hayvanları çok sevdiğini, ancak bakacak yeri olmadığını söyleyen Rıfat İkiz, amacının biraz büyütüp, bahçesi olan birisine 'Paytak’ı hediye etmek olduğunu belirtti. Paytak ile birbirlerine çok alıştıklarını anlatan İkiz, "Şimdi kendisinden ayrılamıyorum. Artık sesimi bile tanıyor. Başkası eline alınca bağırmaya başlıyor, beni görünce susuyor. Ben çağırınca hemen yanıma geliyor. İyice büyüyene kadar ayrılamayacağız herhalde. Kesmeye bir kere gönlüm kesinlikle razı olmaz. Gerçi büyümeye de devam ediyor. En fazla burada bir ay daha durur. Şu an sevmeye gelen de çok. Bugün gelen, yarın bir daha geliyor" dedi. Ayakkabı tamiri yaptırmak için işyerine gelen Taner Bal, "Daha önce gördüğüm ördeklere benzemiyor. Çok sevimli bir ördek" diye konuştu.