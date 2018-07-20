(Görüntülü) Parke taşıyla saldırıya uğrayan doktora, dört bir yandan 'geçmiş olsun' çiçeği

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde çocuğunun ateşi düşmediği için Abdulkadir Keskinli tarafından başına parke taşıyla vurularak yaralanan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'a destek için, görev yaptığı servise, çok sayıda çiçek gönderildi. Çiçeklerin üzerinde Türkiye'den birçok kentin yanı sıra birçok ülkenin adının da yazılı olduğu görüldü.



Geçen salı gecesi, yüksek ateş şikayetiyle Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü aciline götürdüğü 4 yaşındaki kızının ateşinin düşmediğini öne süren Abdulkadir Keskinli'nin, tartıştığı Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı başına parke taşıyla vurarak yaralamasına tepkiler devam ediyor. 36 saat yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınan Dr. Yalçın'a destek için ise Kadın Hekimler Eğitime Destek Grubu üyesi doktorlar, aynı anda çiçek yolladı. Tedavisi süren Dr. Yalçın'ın görev yaptığı çocuk servisinin koridorları çiçeklerle doldu. Çiçeklerin üzerinde Türkiye'den birçok kentin yanı sıra birçok ülkenin adının da yazılı olduğu görüldü. İngiltere, Singapur, Irak, Almanya ve Fransa'nın da yazılı olduğu çiçeklere, "Kadın hekimler olarak yanınızdayız. Geçmiş olsun, bu son olsun" notu eklendi.



Kendisine ve rilen destek ve gönderilen çiçekler nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, meslektaşlarının bu anlamlı davranışıyla moral bulduğunu ifade etti.



Öte yandan, hasta yakını tarafından darp edilen Dr. Yalçın'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla arayarak geçmiş olsun dileğini ilettiği öğrenildi.



