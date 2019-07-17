(Görüntülü) PARÇALI AY TUTULMASI İSTANBUL'DA BÖYLE GÖZLENDİ 1(Beşiktaş)
17 Temmuz 2019 Çarşamba 00:14
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