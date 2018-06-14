(Görüntülü) Paralarını alamayınca parti tabelalarını indirdiler

İYİ Parti Zonguldak İl ve Merkez İlçe Başkanlığı'nın tabelaları, 16 bin TL'lik ödemenin yapılmadığı gerekçesiyle tabelayı takan firma tarafından söküldü. İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım'ın ödeme sözü vermesinin ardından tabelalar yeniden yerine takıldı.



Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde bulunan İYİ Parti İl ve Merkez İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya gelen firma yetkilileri ve çalışanlar, ödemenin yapılmadığını öne sürerek dış cephede asılı tabelaları söktü. Sökülen tabelalar araca yüklendiği sırada partiye gelen İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım, kendilerine bir tebligat yapılmadığını ileri sürerek, yapılan işlemin yasal olmadığını belirtti. Serhat Yıldırım, firma yetkililerine, "Bu şekilde olmaz, çok büyük suç. Polis çağıracağım. Ben bu partinin Merkez İlçe Başkanıyım. Bana tebligat çektiniz mi? Bana gelmediniz. Tabelaları sökmek doğru bir yaklaşım değil" dedi.



Partiye fatura gönderdiklerini ve ödemenin yapılması gerektiğini defalarca söylediklerini belirten firma yetkilileri ise "Suç işliyorsam sorun değil. Ben 16 bin TL'lik iş yaptım size. Benim size bir garezim kesinlikle yok. Ben buraya iş yaptım. 16 bin TL sizden alacağım var, tebligat dahi çektim. Her gün buraya gelip gidiyorum, bana 1 lira bile ödeme yapmamışsınız. Sonra Türkiye iyi olacak, şöyle olacak böyle olacak. Böyle bir şey yok. Polis de çağırabilirsiniz. Ben burada size hizmet verdim. Karşılığını istiyorum. Ben size bir şey mi yaptım?" diyerek tepki gösterdi.



TABELALAR GERİ TAKILDI



Firma yetkilileri ile görüşen Serhat Yıldırım, ödemenin yapılacağını söyledi. Yıldırım'ın ödemenin yapılacağının teminatı olarak da senet verdiği ve ödemenin kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi. Firma çalışanları, teminat verilmesinin ardından söktükleri 2 tabelayı yerine taktı.