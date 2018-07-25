Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),() HATAY'ın Amik Ovası'nda ekili olan ve eylül ayında hasadı yapılacak pamukta, zenk hastalığının rekolteyi azaltacak olması çiftçiyi endişelendiriyor. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, pamuk ekili alanlarda görülen zenk hastalığına karşı etkili mücadele ettiklerini söyledi. Zaroğlu, "Mevsim şartlarının normalin dışında olması, havaların serin gitmesi nedeniyle pamuk ekili alanlarda zenk hastalığı görüldü. Yüzde 60 oranında bulunan zenkle mücadele etkili şekilde yapıldı, ancak verimde düşüş olacağını tahmin ediyoruz, inşallah tahminlerimizde yanılırız dedi. Pamuğun sıcak havada daha iyi geliştiğini ancak havanın serin ve rüzgârlı gitmesi nedeniyle oluşan zenk hastalığından dolayı pamuk bitkisinin yeterli şekilde gelişmediğini belirten Zaroğlu, Pamuk, zenk nedeniyle yeteri kadar gelişmedi. Dolayısıyla ürün kaybı meydana yaşanacak, aynı zamanda kalite de düşecek. Bu olumsuzluklar Hatay Standart 1 kalitesindeki ovamız pamuğunun fiyatına da olumsuz şekilde yansıyacaktır. Zenk hastalığının görüldüğü ilk günden bu yana yeteri kadar ilaçlama ile mücadelemizi yaptık. Dileriz başarılı olunur ve tahmin ettiğimiz olumsuzlukları yaşamayız diye konuştu.
(Görüntülü) Pamukta zenk hastalığı endişesi
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),() HATAY'ın Amik Ovası'nda ekili olan ve eylül ayında hasadı yapılacak pamukta, zenk hastalığının rekolteyi azaltacak olması çiftçiyi endişelendiriyor. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı...
25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:17
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