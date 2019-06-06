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(Görüntülü) Pamukkale'ye ziyaretçi akını

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Travertenler üzerinde yürüyen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye'nin...

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Travertenler üzerinde yürüyen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından olan 'beyaz cennet' Pamukkale'yi görmek için gelen yerli- yabancı turistler, bölgeyi görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Travertenler üzerinde yürüyen ve doğal güzelliğin tadını çıkaran ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Hierapolis Antik Kenti ile 1800 yıllık antik tiyatro, özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu. Bazı turistler, yaz- kış sıcaklığı 36 derece olan, 2 bin 500 yıllık Kleopatra Antik Havuzu'na girerek, tarihi sütunlar arasında yüzdü. Pamukkale'ye gelen ziyaretçilerden Didem Susmaz, bayram tatilini Pamukkale'de geçireceğini belirterek, "Bayram tatili benim için muhteşem geçiyor. Pamukkale çok güzel bir yer. Travertenlerin üzerinde yürümek harika bir his" diye konuştu. Bayram tatili için Hatay'dan Pamukkale'ye gelen Yusuf Çalışkan ise beklediğinden daha güzel manzarayla karşılaştığını aktararak, "Pamukkale çok nadide bir güzelliğe sahip. Bu doğal oluşumları herkesin görmesi lazım. Büyüleyici bir turizm alanı burası. Buranın da doğasına zarar vermeden korumak gerekiyor" dedi. Denizlili ziyaretçilerden Şerife İlkimen ise Pamukkale'nin, dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu söyleyerek, herkesin hayatında en az bir kez bölgedeki doğal güzelliği görmesi gerektiğini belirtti.

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