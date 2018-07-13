(Görüntülü) Özvatan’lı kadınlar yufka üretimi ile geçimini sağlıyor

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ,() KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde belediyenin kurduğu tesislerde 26 kadın, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen yufkayı üretiyor. İlçenin geçim kaynağı olan yufka günde 2 bin adet üretiliyor. Kayseri'nin Özvatan ilçesinde vatandaşlar, tarımla ve belediyenin kurduğu tesislerde çalışarak geçimini sağlıyor. Bu tesislerden bir tanesi olan yufka üretim tesisinde 26 kadın çalışıyor. Aile bütçesine katkı sağladıklarını belirten kadınlar, tesiste çalışmaktan oldukça memnun olduklarını söyledi. Odun ateşinde, doğal olarak imal edilen yufkalar çevre ilçelere, il merkezine hatta bölgede yaşayan gurbetçiler aracılığı ile yurtdışına kadar çıkarılıyor. Tesis hakkında bilgiler veren Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Çevremizdeki ilçelere ve Kayseri merkez olmak üzere dışarıya kadar sevkiyat yapabiliyoruz. Servis araçlarımız var, 25-26 kadın arkadaşımız çalışıyor. Yufkamızın özelliği el açması ve katkısız olmasıdır. Bazen siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha fazla olacağı düşüncesindeyim. Gurbetçiler gelince talep daha çok artacak. O amaçla şuan çift vardiyalı çalışıyoruz. Araçlarımızla servis yapıyoruz. Gurbetçilerimiz, valizine koyar giderken, götürür. Günlük iki bin yufka üretiliyor dedi.