Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

(Görüntülü) Özvatan’lı kadınlar yufka üretimi ile geçimini sağlıyor

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ,() KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde belediyenin kurduğu tesislerde 26 kadın, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen yufkayı üretiyor....

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ,() KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde belediyenin kurduğu tesislerde 26 kadın, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen yufkayı üretiyor. İlçenin geçim kaynağı olan yufka günde 2 bin adet üretiliyor. Kayseri'nin Özvatan ilçesinde vatandaşlar, tarımla ve belediyenin kurduğu tesislerde çalışarak geçimini sağlıyor. Bu tesislerden bir tanesi olan yufka üretim tesisinde 26 kadın çalışıyor. Aile bütçesine katkı sağladıklarını belirten kadınlar, tesiste çalışmaktan oldukça memnun olduklarını söyledi. Odun ateşinde, doğal olarak imal edilen yufkalar çevre ilçelere, il merkezine hatta bölgede yaşayan gurbetçiler aracılığı ile yurtdışına kadar çıkarılıyor. Tesis hakkında bilgiler veren Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Çevremizdeki ilçelere ve Kayseri merkez olmak üzere dışarıya kadar sevkiyat yapabiliyoruz. Servis araçlarımız var, 25-26 kadın arkadaşımız çalışıyor. Yufkamızın özelliği el açması ve katkısız olmasıdır. Bazen siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha fazla olacağı düşüncesindeyim. Gurbetçiler gelince talep daha çok artacak. O amaçla şuan çift vardiyalı çalışıyoruz. Araçlarımızla servis yapıyoruz. Gurbetçilerimiz, valizine koyar giderken, götürür. Günlük iki bin yufka üretiliyor dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325