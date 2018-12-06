(Görüntülü) Özkaldı: Sürdürülebilir su kaynaklarının yönetimi önem kazanmaktadır

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, sürdürülebilir su kaynaklarının önemine dikkat çekerek, "Su kaynaklarının etkin kullanımı, uzun dönemde ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasında en büyük etken olacaktır. Bu sebeple, ülkemizde de sürdürülebilir su kaynaklarının yönetimi gün geçtikçe önem kazanmaktadır" dedi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu Afyonkarahisar'da bir termal otelde başladı. Sempozyuma Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, genel müdür yardımcıları, bakanlığa ve genel müdürlüğe bağlı birimlerin merkez ve taşra teşkilatlarının temsilcileri, farklı ülkelerin hükümet temsilcileri, kamu kurumları, yerel yönetimler, yerli ve yabancı akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve danışmanlar katıldı. 'TATLI SU KAYNAKLARININ SADECE YÜZDE 1'İ KULLANIMA MÜSAİT' Sempozyumda konuşan Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, yeryüzünün yüzde 70'ini kaplayan ve bu sebeple dünyaya 'mavi küre' adının verilmesine sebep olan suyun, yer yüzeyinde en çok bulunan varlık olduğunu söyledi. Özkaldı, "Dünyadaki toplam su miktarı 1 milyar 400 milyon kilometreküptür. Bu suyun yüzde 97'sini denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sular işgal etmektedir. Geriye kalan yüzde 3'lük bölüm ise tatlı su kaynağı olup, çeşitli gayeler için kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. Hayatın temel kaynağı olan tatlı su kaynaklarının sadece yüzde 1'i kullanıma müsait durumdadır" dedi. 'İNSAN HAYATI İÇİN EN ÖNEMLİ UNSUR' İnsan ve bütün canlıların hayatlarını sürdürmeleri için suyun vazgeçilmez temel ihtiyaç olduğunu hatırlatan Akif Özkaldı, "Sosyal ve ekonomik gelişmeyle birlikte hayat standartlarının yükselmesi, kişi başına içme ve kullanma suyu ihtiyacını da önemli ölçülerde artırmaktadır. Bu sebeple yeni su kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların toplumun kullanımına sunulması için yeterli finansmanın sağlanması sadece gerekli değil, aynı zamanda bir zorunluluk haline gelmiştir. İnsan hayatı için en önemli unsur olan su sanılanın aksine sınırlı bir kaynaktır. Günümüzde su kaynaklarıyla alakalı en önemli problem onun etkin kullanımıdır. Su kaynaklarına ziraat, endüstri ve evsel kirlilikler önemli ölçüde tesirde bulunmakta olup, bu sektörlerin su ihtiyacının giderek artması, onun yönetimini zorlaştırmaktadır. Su kaynaklarının etkin kullanımı, uzun dönemde ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasında en büyük etken olacaktır. Bu sebeple, ülkemizde de sürdürülebilir su kaynaklarının yönetimi, gün geçtikçe önem kazanmaktadır" diye konuştu. STANTLARIN AÇILIŞI YAPILDI Konuşmaların ardından DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın tarafından Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile Vali Mustafa Tutulmaz'a günün anısına tablo hediye edildi. Daha sonra Bakan Yardımcısı Özkaldı ve beraberindeki protokol üyeleri içme suyu ve atıksu konusunda firmaların yaptıkları çalışmaları anlatan stantların açılışını yaptı.