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(Görüntülü) Özelleştirilecek Foça Tatil Köyü'ne 3 talip

İZMİR'in Foça ilçesinde bulunan, Türkiye'nin ilk tatil köylerinden, 1967 yılında açılan Foça Tatil Köyü'nün özelleştirilmesi için 3 firma teklif verdi. Türkiye'nin ilk tatil köylerinden biri olan Foça Tatil Köyü, 51 yıl önce...

İZMİR'in Foça ilçesinde bulunan, Türkiye'nin ilk tatil köylerinden, 1967 yılında açılan Foça Tatil Köyü'nün özelleştirilmesi için 3 firma teklif verdi.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden biri olan Foça Tatil Köyü, 51 yıl önce açıldı. 38 yıl hizmet veren tatil köyü, 13 yıl önce kapandı. Maliye Hazinesi'ne ait olan ve yıllardır atıl bekleyen tatil köyü için ihaleye çıkıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Foça Tatil Köyü'nün üzerindeki taşınmazlar ile birlikte 49 yıllığına kiralanacağını duyurdu. Foça Tatil Köyü'nün özelleştirilmesi için 3 firma teklif verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilatın bir bütün halinde 'işletme hakkının verilmesi' yöntemi ve 'pazarlık usulü' kullanılmak suretiyle özelleştirilmesi ihalesine katılmak üzere 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar bu ihaleye teklif veren teklif sahiplerinin listesi aşağıda belirtilmiş olup, nihai pazarlık görüşmesi idaremizde 30 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacaktır" denildi. Teklif veren firmaların; Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Vakfı, Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile T Group İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. olduğu bildirildi.

Foça'ya Sahip Çıkıyoruz Platformu Sözcüsü Dr. Gökalp Müstecaplıoğlu, tatil köyünün ve Foça'nın geleceğinin yanlış bir uygulamayla karartılmamasını, turizmle ilişkisi olmayan, Foça'ya ve Foçalılara bir katkısı olamayacak kurumlara, vakıflara, derneklere veya hayır kurumlarına kiralanmamasını istediklerini söyledi. Müstecaplıoğlu, "Yeni Turizm Bakanımızın ve ilgililerin sağduyusuna bir kez daha sesleniyoruz. Türk turizminde tarihi ve öncü bir rolü olan Foça Tatil Köyü'nün 50 yıldan beri süregelen aslına uygun biçim ve değerlerde turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

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