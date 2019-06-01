(Görüntülü) (Özel) - Tillo'daki gizemli mezarların sırrı çözülüyor

SİİRT'in Tillo ilçesinde, yüzyıllar öncesine ait gizemli mezarlar sırrını korurken, 30 dolayında mezarın restorasyonu ve kimlere ait olduğunun tespiti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tillo Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı İdham Aydın, mezarlık alanında birçok İslam aliminin kabrinin bulunduğun belirterek, "Mezarlık çürümüşlüğe terk edilmişti. 2 yıldır devam eden kazı çalışmasıyla mezarlıklar gün yüzüne çıkarıldı" dedi.Siirt'in Tillo ilçesinde bulunan çürümüşlüğe terk edilen mezarların gün yüzüne çıkarılması amacıyla Tillo Belediyesi'nce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan başvuru üzerine mezarlarda restorasyon ve alanda kazı çalışması başlatıldı.Mezarlığın geçmişi 200 yıl öncesine dayandığını anlatan Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, "Fakirullah hazretlerinin torunu Sultan Memduh bu tepeye yerleşmeye karar veriyor. Burada ilmi çalışmalara başlıyor ve bölge üzerine çok ciddi bir derecede bir etkinlik yapıyor. Daha sonra bu noktaya mezarlık kuruluyor. Osmanlı döneminde sarayından Tillo ilçesine ilmi çalışmalar yapmak için insanlar geliyordu. İstanbul’un kültürünü de buraya taşıyorlardı. Buradaki mezarlık şekilleri, İstanbul'daki mezarlardan esinlenerek yapılmıştır" dedi.Mezarlığın bakımsızlık ve çürümüşlüğe terk edildiğini anlatan Aydın, mezarlığın gün yüzüne çıkması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurduklarını söyledi. Mezarlık alanında 2 yıldır kazı çalışmasının yapıldığını anlatan Aydın, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığımız müracaatlar üzerine Müzeler Genel Müdürlüğü bu mezarlıkla ilgili çalışma başlattı. 2 yıldır kazı ve restorasyon çalışması devam ediyor. Bu çalışmada mezarların başındaki bulunan sandıkların parçaları tekrar gün yüzüne çıkarıldı. Bunlar tamir etmeye başlandı. Bu mezarda yatanların kimlikleri tespit edildi ve kitap haline getirildi. İlerleyen günlerde her mezarlığın başına kimlikleri asacağız. Buraya gelen ziyaretçiler bu mezarın kime ait olduğunu öğrenebileceklerdir" diye konuştu