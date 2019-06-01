Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

(Görüntülü) (Özel) - Tillo'daki gizemli mezarların sırrı çözülüyor

SİİRT'in Tillo ilçesinde, yüzyıllar öncesine ait gizemli mezarlar sırrını korurken, 30 dolayında mezarın restorasyonu ve kimlere ait olduğunun tespiti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tillo Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı....

SİİRT'in Tillo ilçesinde, yüzyıllar öncesine ait gizemli mezarlar sırrını korurken, 30 dolayında mezarın restorasyonu ve kimlere ait olduğunun tespiti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tillo Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı İdham Aydın, mezarlık alanında birçok İslam aliminin kabrinin bulunduğun belirterek, "Mezarlık çürümüşlüğe terk edilmişti. 2 yıldır devam eden kazı çalışmasıyla mezarlıklar gün yüzüne çıkarıldı" dedi. 

Siirt'in Tillo ilçesinde bulunan çürümüşlüğe terk edilen mezarların gün yüzüne çıkarılması amacıyla Tillo Belediyesi'nce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan başvuru üzerine mezarlarda restorasyon ve alanda kazı çalışması başlatıldı. 

Mezarlığın geçmişi 200 yıl öncesine dayandığını anlatan Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, "Fakirullah hazretlerinin torunu Sultan Memduh bu tepeye yerleşmeye karar veriyor. Burada ilmi çalışmalara başlıyor ve bölge üzerine çok ciddi bir derecede bir etkinlik yapıyor. Daha sonra bu noktaya mezarlık kuruluyor. Osmanlı döneminde sarayından Tillo ilçesine ilmi çalışmalar yapmak için insanlar geliyordu. İstanbul’un kültürünü de buraya taşıyorlardı. Buradaki mezarlık şekilleri, İstanbul'daki mezarlardan esinlenerek yapılmıştır" dedi.

Mezarlığın bakımsızlık ve çürümüşlüğe terk edildiğini anlatan Aydın, mezarlığın gün yüzüne çıkması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurduklarını söyledi. Mezarlık alanında 2 yıldır kazı çalışmasının yapıldığını anlatan Aydın, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığımız müracaatlar üzerine Müzeler Genel Müdürlüğü bu mezarlıkla ilgili çalışma başlattı. 2 yıldır kazı ve restorasyon çalışması devam ediyor. Bu çalışmada mezarların başındaki bulunan sandıkların parçaları tekrar gün yüzüne çıkarıldı. Bunlar tamir etmeye başlandı. Bu mezarda yatanların kimlikleri tespit edildi ve kitap haline getirildi. İlerleyen günlerde her mezarlığın başına kimlikleri asacağız. Buraya gelen ziyaretçiler bu mezarın kime ait olduğunu öğrenebileceklerdir" diye konuştu

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328