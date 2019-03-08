(Görüntülü) (ÖZEL) SULTANGAZİ'DE BIÇAKLI GASPI ŞAKA SANDILAR

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL



Sultangazi'de yolda yürüyen Pakistan uyruklu bir kişi 3 kişi tarafından gasp edildi. Gapçılar, darp edip bacağından bıçakladıkları kişinin telefonunu ve bir miktar parasını alarak kaçtı.



İsmetpaşa Mahallesi'nde, tekstil firmasında çalışan Pakistan uyruklu bir kişinin boş bir arazide 3 kişi yolunu kesti. Şüpheliler Pakistan uyruklu kişiyi darp edip, bacağından bıçakladıktan sonra cep telefonunu ve bir miktar parasını gasp etti. Şüpheliler daha sonra buradan kaçtı. Olayı gören ve Pakistan uyruklu kişiyle gaspçıların şakalaştıklarını zanneden görgü tanıkları, gaspa uğrayan kişinin bacağından kan geldiğini görünce durumu sağlık ve polise haber verdi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.





"ŞAKALAŞTIKLARINI ZANNETİK"



Bir görgü tanığı, "Biz ileride oturuyorduk. İlk başta şakalaştıklarını zannettik. Bıçak yaralarını gördüğünde o an anladık zaten. Peşinden koştuk ama yetişemedik" derken, bir başka görgü tanıdığı da, "Üç kişilerdi. Biri gırtlağını sıkıyordu, biri cebine daldı, biri de yumrukla vuruyordu. Gasp ettiler. O arada birkaç sefer bıçağı salladılar. Telefonunu ve 220 TL'de parasını almışlar" diye olayı anlattı.