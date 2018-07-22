(Görüntülü) (Özel) Kadıköy'de apartman görevlisi hırsızlarla karşı karşıya geldi

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL



Kadıköy'de 4 katlı apartmana hırsızlık için girdikleri iddia edilen 3 kişi karşılarında apartman görevlisini görünce bina önüne park ettkileri araçla kaçtılar. Olay, 29 Haziran'da Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın apartman görevlisi Doğan Coşkun öğlen servisini yapmak üzere apartmanı dolaşırken üst kattan ses geldiğini duydu. Yukarıya çıkan Coşkun, ikisi kadın 3 kişiyi görünce kim olduklarını sordu. Hırsızlar görevliyi oyalayıp kaçmaya başladı. Apartman görevlisi ile hırsızların arasında kovalamaca yaşanırken hırsızlar apartmanın önüne park ettikleri araçlarına binerek uzaklaştı. Apartman görevlisin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan söz konusu şüphelilerin koşarak araca binerek uzaklaşma anları da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.







APARTMAN GÖREVLİSİ UYARDI: ÖNÜNE GELENE KAPIYI AÇMAYIN



Olayla ilgili yaşadıkları anlatan apartman görevlisi Doğan Coşkun "Apartman sakinlerine servis yapmaya çıktığım saat 15.00 sıralarında ikisi kadın 3 kişi üst katta bekliyorlardı. Yukarıya çıkıp neden burada olduğunuzu sordum. Onlarda bana başka dairenin ismini vererek bekledikleri söyledi. Ben de o dairenin sahiplerini tanıdığım için bu kişileri garipsedim. Hırsızlar da 'İsterseniz daireye ziline basarak sorabilirsiniz?' diyince zile bastığım sırada hırsızlar bir anda merdivene doğru koşmaya başladı. Ben de arkalarından koşmaya başladım. Apartmanın önünde park ettikleri araçlarına binerek hızlıca uzaklaştılar. Arabanın içerisinde bir kişi varmış toplam 4 kişilerdi. Herkes apartmanına sahip çıkarsa devamlı kontrol altında tutarsa böyle sorunlar en azından kurtulmuş oluruz. Bir de apartman sakinleri önüne gelenlere kapıyı açmasınlar" dedi.