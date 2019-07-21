Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

(Görüntülü) (ÖZEL) - ESENYURT'TA KAPKAÇ KAMERADA: SOKAKTA YÜRÜYEN KADININ TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

  Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-ESENYURT'ta bir şüphelinin sokakta yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp, kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.  Olay, geçen Pazar günü, Güzelyurt Mahallesi, 2116 sokakta meydana...

 

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-ESENYURT'ta bir şüphelinin sokakta yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp, kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Olay, geçen Pazar günü, Güzelyurt Mahallesi, 2116 sokakta meydana geldi. 16 yaşındaki U.K, sokakta yürüyen Yüksel E.'yi takip etmeye başladı. Etrafı kollayan U.K, boş bir anda Yüksel E. adlı kadının elinde tuttuğu telefonu kaparak kaçtı. Telefonunu çalan kişinin arkasından koşan kadın, hırsızı yakalayamadı. Kapkaç anı sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının ihbarı üzerine sokakta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kapkaççının kimliğini tespit etti. Yapılan çalışma sonrası yakalanan U.K, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.