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(Görüntülü)(özel) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAYRAM NAMAZI İÇİN CAMİDE

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi. Cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Görüntü...

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi. Cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Görüntü dökümü: ------------- -Erdoğan'ın konvoyunun gelişi -Erdoğan ve beraberindekilerin camiye girişi -Güvenlik önlemleri -Genel ve detaylar

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