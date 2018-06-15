Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi. Cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Görüntü dökümü: ------------- -Erdoğan'ın konvoyunun gelişi -Erdoğan ve beraberindekilerin camiye girişi -Güvenlik önlemleri -Genel ve detaylar
(Görüntülü)(özel) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAYRAM NAMAZI İÇİN CAMİDE
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi. Cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Görüntü...
15 Haziran 2018 Cuma 07:44
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