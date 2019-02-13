(Görüntülü) Ozan Arif, yaşamını yitirdi (Arşiv)

OZAN Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin (69), Samsun'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören halk ozanı ve bestekar Ali Şirin, bugün saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ozan Arif, Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen, eski adı ile Hapu köyünde 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde 5 yıl öğretmenlik, 4 yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere 9 yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı. Güzel sanatlara yeteneği, şiire ilgisi ve özellikle şairliğe olan kabiliyetinden dolayı okul çağlarında şiir ve resim dallarında birincilikler ve ödüller almaya başlayan Ozan Arif`in başarıları, hayatının ileriki yıllarında yöresel sınırları aşıp Türkiye genelinde de devam etti. Birçok şiir ve halk edebiyatı yarışmalarında üstün başarı gösteren Ozan Arif`in Türk Halk Edebiyatı`nın şiir, atışma, muamma, irticalen şiir söyleme, lebdeğmez (dudakdeğmez), güzelleme ve diğer dallarında çeşitli tarihlerde aldığı Türkiye birincilikleri, sertifikalar ve ödüller vardır. Bunların yanında Konya`da Türkiye Aşıklar Bayramı`nda değişik yıllarda, değişik dallarda birincilikler elde eden Ozan Arif, yine Konya Aşıklar Bayramı`nda 1976, 1977 ve 1978 yıllarında her dalda altın madalya kazanmıştır.